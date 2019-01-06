Van'da Kaçak Sigara Operasyonu
1 saat önce
Van'ın 5 ilçesinde 18 bin 228 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van
'ın 5 ilçesinde 18 bin 228 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkale
, Gürpınar
, Tuşba
, Muradiye
ve Özalp
ilçelerinde yapılan operasyonlarda 18 bin 228 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler hakkında cezai işlem uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:08 Kaynak: AA
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