Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

1 saat önce

Van'ın 5 ilçesinde 18 bin 228 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Van'ın 5 ilçesinde 18 bin 228 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkale, Gürpınar, Tuşba, Muradiye ve Özalp ilçelerinde yapılan operasyonlarda 18 bin 228 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler hakkında cezai işlem uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:08 Kaynak: AA

Jandarma, Van, Güncel
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