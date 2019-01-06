Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

1 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde 26 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Van'ın İpekyolu ilçesinde 26 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, 26 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan B.K, R.D, G.T. ve K.S.'ye cezai uygulandığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:21 Kaynak: AA

İpekyolu, Van, Güncel
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