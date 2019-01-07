Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde 11 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Van'ın Özalp ilçesinde 11 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Van-Özalp kara yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, 11 bin paket kaçak sigara ele geçirdiği belirtildi.


Açıklamada, olayla ilgili S.D. ve H.D'nin gözaltına alındığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:47 Kaynak: AA

Özalp, Van, Güncel
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