Van'da Kaçak Sigara Operasyonu
1 saat önce
Van'ın Özalp ilçesinde 11 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van
'ın Özalp
ilçesinde 11 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Van-Özalp kara yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, 11 bin paket kaçak sigara ele geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, olayla ilgili S.D. ve H.D'nin gözaltına alındığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:47 Kaynak: AA
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