Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

1 saat önce

Muradiye ilçesinde 9 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Muradiye ilçesinde 9 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirdiği belirtildi.


Açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan O.N.'nin tutuklandığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:52 Kaynak: AA

Muradiye, Güncel
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