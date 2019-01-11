Van'da Kaçak Sigara Operasyonu
1 saat önce
Muradiye ilçesinde 9 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Muradiye
ilçesinde 9 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan O.N.'nin tutuklandığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:52 Kaynak: AA
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