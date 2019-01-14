Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

20 dakika önce

Van'ın Tuşba ilçesinde 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Van'ın Tuşba ilçesinde 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili Y.S.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Tuşba, Van, Güncel
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