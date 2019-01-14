Van'da Kaçak Sigara Operasyonu
20 dakika önce
Van'ın Tuşba ilçesinde 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van
'ın Tuşba
ilçesinde 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, olayla ilgili Y.S.'nin gözaltına alındığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:46 Kaynak: AA
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