Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

57 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 zanlı yakalandı.

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine Çamlık Jandarma Karakolu yol kontrol noktasında şüpheli bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada, kaçak olduğu belirlenen 15 bin 30 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:55 Kaynak: AA

Başkale, Van, Güncel
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