Van'da Kaçak Sigara Operasyonu
57 dakika önce
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 zanlı yakalandı.
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine Çamlık Jandarma Karakolu yol kontrol noktasında şüpheli bir araç durduruldu.
Araçtaki aramada, kaçak olduğu belirlenen 15 bin 30 paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:55 Kaynak: AA
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