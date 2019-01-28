Van'da Kaçak Sigara Operasyonu
1 saat önce
Edremit ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edremit ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, gözaltına alınan 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:16 Kaynak: AA
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