Van'da Kaçak Sigara Operasyonu
1 saat önce
Van'ın Tuşba ilçesinde 13 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van
'ın Tuşba
ilçesinde 13 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Abdurrahman Gazi Mahallesi Elçibey Sokaktaki bir evin müştemilatında yaptığı aramada 13 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Gözaltına alınan Sait S, S.S. ve Ü.T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:39 Kaynak: AA
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