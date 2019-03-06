Van'da Kaçak Sigara Operasyonu
57 dakika önce
Van'ın Özalp ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 12 bin 430 paket kaçak sigara ve 7 bin TL ele geçirildi.
Van
'ın Özalp
ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 12 bin 430 paket kaçak sigara ve 7 bin TL ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Van-Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 27 plakalı kamyonetin durdurulduğu belirtildi. Kamyonette yapılan aramada; toplam 12 bin 430 paket kaçak sigara ve 7 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.C. cumhuriyet savcılığınca, K.K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:13 Kaynak: İHA
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