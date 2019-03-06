Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

2 saat önce

Özalp ilçesinde 12 bin 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Özalp ilçesinde 12 bin 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Van-Özalp kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları araçta yaptıkları aramada 12 bin 430 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Gözaltına alınan M.C. ve K.K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:01 Kaynak: AA

Özalp, Van, Güncel
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