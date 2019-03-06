Van'da Kaçak Sigara Operasyonu
2 saat önce
Özalp ilçesinde 12 bin 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Özalp
ilçesinde 12 bin 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Van-Özalp kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları araçta yaptıkları aramada 12 bin 430 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Gözaltına alınan M.C. ve K.K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:01 Kaynak: AA
Minibüs ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı! Yaralılar Yol Ortasında Ambulans Bekledi
Son Dakika! Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı
Cezaevi Şoförü, Tartıştığı Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü
30 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı Şüphelileri: Seyyar Satıcıyız