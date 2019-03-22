Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

10 dakika önce

Van'ın Muradiye ilçesinde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Kandahar Mahallesi Eski Vanyolu caddesinde oluşturdukları kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 4 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Araç sürücüsüne ve araca toplam 3 bin 838 lira cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili Y.B, gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:37 Kaynak: AA

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