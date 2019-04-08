Van'da Kaçak Sigara Operasyonu
13 dakika önce
Van'ın İpekyolu ilçesinde 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van
'ın İpekyolu
ilçesinde 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karpuzalan Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. ve L.K. hakkında cezai işlem uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:26 Kaynak: AA
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