Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

13 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Van'ın İpekyolu ilçesinde 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karpuzalan Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu.


Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. ve L.K. hakkında cezai işlem uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:26 Kaynak: AA

İpekyolu, Van, Güncel
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