Van'da kaçak sigara operasyonu
48 dakika önce
Van'ın Çaldıran ilçesinde 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:10 Kaynak: AA
'ın Çaldıran
ilçesinde 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Burçakalan Mahallesi'nde uygulama noktasında durdurdukları araçta yaptıkları aramada 12 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu. Araç
sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.
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