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Van'da kaçak sigara operasyonu

48 dakika önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da kaçak sigara operasyonu, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Burçakalan Mahallesi'nde uygulama noktasında durdurdukları araçta yaptıkları aramada 12 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Araç sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:10 Kaynak: AA
Çaldıran, Van, Güncel
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