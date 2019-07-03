Van'da kaçak sigara operasyonu
1 saat önce
Van'ın Çaldıran ilçesinde gümrük kaçağı 9 bin 118 paket sigara ele geçirildi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:22 Kaynak: AA
'ın Çaldıran
ilçesinde gümrük kaçağı 9 bin 118 paket sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara bulundurduğu ileri sürülen şüphelinin Alakaya Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 9 bin 118 paket sigara bulundu.
Şüpheli gözaltına alındı.
Uzmanlar uyardı: Sigara içmek görme kaybı riskini artırıyor
Uyku apnesine yakalanan adam, "Ölürüm" korkusuyla tam 3 yıldır uyumuyor
Beyninin bir kısmı dışarıda olan bebeğe devlet sahip çıktı
Naim Süleymanoğlu'nun bu karesi yıllar sonra ortaya çıktı