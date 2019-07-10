Van'da kaçak sigara operasyonu
1 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde gümrük kaçağı 19 bin 430 paket sigara ele geçirildi.
Van Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:32 Kaynak: AA
'ın Erciş
ilçesinde gümrük kaçağı 19 bin 430 paket sigara ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda, Altındere
Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Taşkapı Mahallesi Kuruçam yolunda gerçekleştirilen operasyonda, terk edilmiş araçta gümrük kaçağı 19 bin 430 paket sigara bulundu.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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