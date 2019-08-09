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Van'da kaçak sigara operasyonu

40 dakika önce

Van'ın Muradiye ilçesinde 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Van'ın Muradiye ilçesinde 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van- Erciş kara yolunda şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, çay kutularının içerisine gizlenmiş 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
Muradiye, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:33 Kaynak: AA
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