Van'da kaçak sigara operasyonu
40 dakika önce
Van'ın Muradiye ilçesinde 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:33 Kaynak: AA
'ın Muradiye
ilçesinde 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van- Erciş
kara yolunda şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, çay kutularının içerisine gizlenmiş 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
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