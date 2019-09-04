Son Dakika Haberleri: Van'da kaçak sigara operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Van'da kaçak sigara operasyonu

2 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaldıran ilçesinden takibe alınan araç Salmanağa Mahallesinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, soğan torbalarının altına gizlenmiş 4 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Ağustos'ta ihracat 13 milyar doları aştı
Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış! Bunun adı vahşet: Kediye işkence edip kanıyla çeşme mermerine yazı yazdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:37:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da kaçak sigara operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]