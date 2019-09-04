Van'da kaçak sigara operasyonu
2 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:08 Kaynak: AA
Van'ın Erciş ilçesinde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaldıran ilçesinden takibe alınan araç Salmanağa Mahallesinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, soğan torbalarının altına gizlenmiş 4 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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