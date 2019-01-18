Van'da Kaçak Sigara Operasyonu: 13 Gözaltı

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 15 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 15 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan şüpheli bir araçta arama yapıldı. Arama sonucunda toplamda 15 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

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