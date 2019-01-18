Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Sigara Operasyonu: 13 Gözaltı

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu: 13 Gözaltı

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 15 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu: 13 Gözaltı, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 15 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan şüpheli bir araçta arama yapıldı. Arama sonucunda toplamda 15 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:25 Kaynak: İHA

Jandarma, Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada

Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 11:27:13. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Sigara Operasyonu: 13 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]