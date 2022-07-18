Van'da kaçak sigara ve alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da kaçak sigara ve alkol ele geçirildi

18.07.2022 09:29
Van'da kaçak sigara ve alkol ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "11-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 890 paket sigara ve 5 bin 436 litre alkol ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 3 olay bünyesinde 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da kaçak sigara ve alkol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da kaçak sigara ve alkol ele geçirildi - Son Dakika
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