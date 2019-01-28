Van'da Kaçak Sigara ve Çay Operasyonu
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 bin 540 paket kaçak sigara ve 2 ton kaçak çay ele geçirildi.
Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 bin 540 paket kaçak sigara ve 2 ton kaçak çay ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Özalp
ilçesi Doğrutay Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Eğribelen Mahallesi'ne kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gürpınar
ilçesindeki Güzelsu
Jandarma Karakol Komutanlığınca, Güzelsu Mahallesi'ndeki bir adreste yapılan aramada ise 660 paket olmak üzere toplamda 10 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Öte yandan, Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba
ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir depoda yapılan aramada ise 2 ton kaçak çay ele geçirildi.
Olaylarla ilgili olarak 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:17 Kaynak: İHA
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