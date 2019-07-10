Van'da kaçak sigara ve para ele geçirildi
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Van'da şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin elindeki poşetlerde 680 paket kaçak sigara ile 104 bin 800 TL para ele geçirildi.
Van Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:30 Kaynak: İHA
'da şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin elindeki poşetlerde 680 paket kaçak sigara ile 104 bin 800 TL para ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu
ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi Leventoğlu Sokak üzerinde devriye görevini ifa ettikleri esnada yaya ilerleyen F.Ş., E.A. ve N.K. isimli şahısların ellerinde bulunan poşetlerden şüphelenilmesi üzerine arama yapıldığı belirtildi. Aramada 680 paket kaçak sigara ile 104 bin 800 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili F.Ş., E.A. ve N.K. isimli 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. - VAN
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