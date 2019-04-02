Van'da Kaçak Tütün Operasyonu
1 saat önce
İpekyolu ilçesinde 222 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
İpekyolu
ilçesinde 222 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle
Horhor Sokak'ta bir evde yaptığı aramada 222 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. hakkında cezai işlem uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:41 Kaynak: AA
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