Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Tütün Operasyonu

Van'da Kaçak Tütün Operasyonu

1 saat önce

İpekyolu ilçesinde 222 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Van'da Kaçak Tütün Operasyonu, System.String[]
İpekyolu ilçesinde 222 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Horhor Sokak'ta bir evde yaptığı aramada 222 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. hakkında cezai işlem uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:41 Kaynak: AA

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