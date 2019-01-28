Van'da Kaçakçılık Operasyonları

Van'ın Tuşba, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 ton çay ve 10 bin 540 paket sigara ele geçirildi.

Van'ın Tuşba, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 ton çay ve 10 bin 540 paket sigara ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, Tuşba ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir depoda yaptıkları aramada 2 ton kaçak çay buldu.



Ekipler, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda da 10 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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