Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçakçılık Operasyonları

Van'da Kaçakçılık Operasyonları

1 saat önce

Van'ın Tuşba, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 ton çay ve 10 bin 540 paket sigara ele geçirildi.

Van'da Kaçakçılık Operasyonları, System.String[]
Van'ın Tuşba, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 ton çay ve 10 bin 540 paket sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, Tuşba ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir depoda yaptıkları aramada 2 ton kaçak çay buldu.

Ekipler, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda da 10 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:32 Kaynak: AA

Gürpınar, Özalp, Tuşba, Van, Güncel
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