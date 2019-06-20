Son Dakika Haberleri: Van'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Van'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

27 dakika önce

VAN'da, jandarma ekiplerince 19 adrese eş zamanlı düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı.

Van'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı, System.String[]
VAN'da, jandarma ekiplerince 19 adrese eş zamanlı düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda gümrük kaçağı olan sigara, av tüfeği, akaryakıt ve tütün ele geçirildi.
Saray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; sigara, tütün, akaryakıt ve mühimmat kaçakçılığı yapan suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Saray, Özalp, Erciş ve Çaldıran ilçelerinde belirlenen 19 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı. Firari 4 kişinin de yakalaması için çalışma başlatıldı. Operasyonlarda gümrük kaçağı olan 25 bin 325 paket sigara, 11 bin 290 av tüfeği fişeği, 250 kilo tütün ve 60 litre akaryakıt ele geçirildi. 


- Van
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:38 Kaynak: DHA
Jandarma, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gölde elektro şok cihazıyla balık avına 60 bin lira ceza Gezici Araştırma: İstanbul seçimi anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız Metropoll'den 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark açılıyor Binali Yıldırım: İstanbul seçimi yapıyoruz sözde, herkes burnunu soktu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:05:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]