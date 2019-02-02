Van'da Kaçakçılık Operasyonu
1 saat önce
Saray ilçesinde 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Saray
ilçesinde 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakışık Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari kamyonette arama yaptı.
Aramada 5 çuval içerisinde 250 kilogram yaprak tütün bulundu.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:09 Kaynak: AA
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