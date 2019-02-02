Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçakçılık Operasyonu

Van'da Kaçakçılık Operasyonu

1 saat önce

Saray ilçesinde 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Van'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Saray ilçesinde 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakışık Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari kamyonette arama yaptı.

Aramada 5 çuval içerisinde 250 kilogram yaprak tütün bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:09 Kaynak: AA

Saray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti Mustafa Sarıgül, Kendisini Messi'ye Benzetip Sitem Etti: Oynatmazsanız, Kaybederseniz

PKK'nın Üst Düzey İsmi Jandarmadan Kaçamadı Bakan Müjdeyi Verdi! Boron Yüzde 10 İndirimli Satılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 11:09:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçakçılık Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]