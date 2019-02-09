Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçakçılık Operasyonu

Van'da Kaçakçılık Operasyonu

14 dakika önce

İpekyolu ilçesinde bir kömürlükte 110 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Van'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
İpekyolu ilçesinde bir kömürlükte 110 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacıbekir Mahallesi'ndeki bir evin kömürlüğünde arama yaptı.

Aramada 440 paket halinde 110 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.

Ev sahibi N.K. hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:14 Kaynak: AA

İpekyolu, Güncel
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