Van'da Kaçakçılık Operasyonu
14 dakika önce
İpekyolu ilçesinde bir kömürlükte 110 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
İpekyolu
ilçesinde bir kömürlükte 110 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacıbekir Mahallesi'ndeki bir evin kömürlüğünde arama yaptı.
Aramada 440 paket halinde 110 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.
Ev sahibi N.K. hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:14 Kaynak: AA
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