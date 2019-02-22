Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçakçılık Operasyonu

Van'da Kaçakçılık Operasyonu

55 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.

Van'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürpınar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Van - Başkale karayolu üzerindeki Çavuştepe Mahallesi mevkiinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan kontrol ve aramada, poşetler içerisinde 656 paket kaçak sigara, 73 kilogram kaçak çay, 90 kilogram pirinç, 164 kilogram şekerleme ve 4 kilogram bal ele geçirildi.

Ayrıca Tuşpa ilçesindeki Timar Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Pirgarip Mahallesi yol ayrımında icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetinde durdurulan özel bir kargo firmasına ait kamyonda ise 3 koli içerisinde 2 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:57 Kaynak: İHA

Gürpınar, Jandarma, Van, 3. Sayfa
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