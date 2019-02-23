Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçakçılık Operasyonu

Van'da Kaçakçılık Operasyonu

1 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde detaylı arama yapıldığı belirtildi. Aramada, gümrük kaçağı 100 kilogram hurma, 320 kilogram pirinç, 51 kilogram çay ve 290 kutu konserve ele geçirilirken, iş yeri sahibi olan İran vatandaşı A.S. hakkında ise işlem yapıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:34 Kaynak: İHA

Polis, İpekyolu, Van, 3. Sayfa
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