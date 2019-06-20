Van'da kaçakçılık operasyonu

Van
'ın Saray
, Özalp
, Erciş
ve Çaldıran
ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak sigara, tütün, akaryakıt ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, teknik takip sonucu Saray, Özalp, Erciş ve Çaldıran ilçelerinde 19 adrese eş zamanlı kaçakçılık operasyonu düzenledi.
Operasyonda 24 bin paket sigara, 11 bin 290 av tüfeği fişeği, 250 kilo tütün ve 60 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.