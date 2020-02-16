Van'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Van'da kaçakçılık operasyonu

7 saat önce

Van'da 2 iş yerinde yapılan aramada 51 akıllı cep telefonu ve 70 cep telefon aksesuarı ele geçirildi.

Van'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Van'da 2 iş yerinde yapılan aramada 51 akıllı cep telefonu ve 70 cep telefon aksesuarı ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçakçılığı yapanların deşifre edilmesine yönelik çalışma çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İpekyolu ilçesindeki 2 iş yerinde yaptıkları aramada kaçak olduğu değerlendirilen 51 akıllı cep telefonu ve 70 cep telefon aksesuarı buldu.

Olayla ilgili E.Ş., E.A. ve M.B. hakkında "5607 sayılı kanuna muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:26 Kaynak: AA
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