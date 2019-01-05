Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları

Van'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Van'ın Saray ve Çaldıran ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda kaçak akaryakıt ile uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Van'ın Saray ve Çaldıran ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda kaçak akaryakıt ile uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ihbarı değerlendiren Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazlıgöl Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada bidon ve varillerde bin 564 litre kaçak motorin bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Sarıçimen Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda 110 gram toz esrar ile 55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, bir şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:26 Kaynak: AA

Saray, Van, Güncel
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