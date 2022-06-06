Van'da kaçakçılık yapan 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da kaçakçılık yapan 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

06.06.2022 11:41
Van'da kaçakçılık yapan 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da polis ekipleri tarafından geçen hafta yapılan çalışmalar çerçevesinde kaçak olduğu değerlendirilen 580 paket sigara, 65 adet cep telefonu, 2 adet IMEI klonlama bilgisayarı ele geçirildi.

Van'da polis ekipleri tarafından geçen hafta yapılan çalışmalar çerçevesinde kaçak olduğu değerlendirilen 580 paket sigara, 65 adet cep telefonu, 2 adet IMEI klonlama bilgisayarı ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Mayıs - 5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 580 paket sigara, 65 adet cep telefonu, 2 adet IMEI klonlama bilgisayarı ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 6 olay çerçevesinde 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da kaçakçılık yapan 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Van'da kaçakçılık yapan 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Van'da kaçakçılık yapan 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Van'da kaçakçılık yapan 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

YORUMLAR
500
Van'da farklı suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı Van'da farklı suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı Van'da terör operasyonları: 25 gözaltı Van'da terör operasyonları: 25 gözaltı
Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da kaçakçılık yapan 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:13 Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması!
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
11:31 MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerine teslim edildi! İşte muhteşem geceden görüntüler
11:29 Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti
11:27 Anayasa Mahkemesi, Millet Partisi tarafından Millet İttifakı'nın ismine yönelik itirazı kabul edilmedi
11:27 Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor!
11:25 Pakistan'da şaşkına çeviren olay! Alev alev yanan binayı söndürmek için ezan okudular
11:02 Altın yeni haftaya yükselişle başladı! Gram fiyatı 988 lira seviyesinden işlem görüyor
10:53 Galatasaray Inter'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez için devrede! Teklif 2 yıllık...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 12:23:32. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da kaçakçılık yapan 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement