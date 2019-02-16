Van'da Kaçakçılıkla Mücadele

Van
'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 389 kıyafet, 3 bin 798 paket sigara ve tel kesme makası ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çaldıran
ilçesinin İran
sınırındaki Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Uzunyol Piyade
Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yaya olarak sınırdan ülkeye geçiş yapmaya çalıştığını tespiti üzerine harekete geçti.
Çaldıran Jandarma
Komutanlığı ekiplerini gören şüpheliler, sırtlarındaki yükleri atarak arazi ve olumsuz hava şartlarından faydalanarak kaçtı.
Şüphelilerin olay yerinde bıraktığı yükler içerisinde yapılan kontrolde 3 bin 798 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Saray
ilçesinde düzenlediği operasyonda ise 389 giyim eşyası ile tel kesme makası bulundu.
İlçenin İran sınırında bulunan Kurucan Mahallesi'ndeki Deniz Yüzgeç Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, sınırdan at sırtındaki yüklerle giren şüphelilere müdahalede etti.
Şüphelilerin yükleri atarak İran tarafına kaçtığı olay yerinde, değişik markalarda 389 giyim eşyası ve tel kesme makası ele geçirildi.
Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerekli araştırma ve soruşturma işlemleri yapılması için kaçak eşyaları Gümrük Müdürlüğüne teslim etti.