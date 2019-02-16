Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçakçılıkla Mücadele

Van'da Kaçakçılıkla Mücadele

17 dakika önce

Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 389 kıyafet, 3 bin 798 paket sigara ve tel kesme makası ele geçirildi.

Van'da Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 389 kıyafet, 3 bin 798 paket sigara ve tel kesme makası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Uzunyol Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yaya olarak sınırdan ülkeye geçiş yapmaya çalıştığını tespiti üzerine harekete geçti.

Çaldıran Jandarma Komutanlığı ekiplerini gören şüpheliler, sırtlarındaki yükleri atarak arazi ve olumsuz hava şartlarından faydalanarak kaçtı.

Şüphelilerin olay yerinde bıraktığı yükler içerisinde yapılan kontrolde 3 bin 798 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Saray ilçesinde düzenlediği operasyonda ise 389 giyim eşyası ile tel kesme makası bulundu.

İlçenin İran sınırında bulunan Kurucan Mahallesi'ndeki Deniz Yüzgeç Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, sınırdan at sırtındaki yüklerle giren şüphelilere müdahalede etti.

Şüphelilerin yükleri atarak İran tarafına kaçtığı olay yerinde, değişik markalarda 389 giyim eşyası ve tel kesme makası ele geçirildi.

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerekli araştırma ve soruşturma işlemleri yapılması için kaçak eşyaları Gümrük Müdürlüğüne teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:12 Kaynak: AA

Jandarma, İran, Van, Güncel
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