Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçakçılıkla Mücadele

Van'da Kaçakçılıkla Mücadele

1 saat önce

Van'ın Gürpınar ve Tuşba ilçelerinde kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Van'ın Gürpınar ve Tuşba ilçelerinde kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürpınar ilçesi Çavuştepe Mahallesi mevkisindeki yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçtaki aramalarda, kaçak olduğu tespit edilen 656 paket sigara, 73 kilogram çay, 90 kilogram pirinç, 164 kilogram şekerleme ve 4 kilogram bal ele geçirildi.

Tuşba ilçesi Pirgarip Mahallesi yol ayrımındaki kontrolde ise özel bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada 3 kolide 2 bin 90 paket kaçak sigara bulundu.

İki olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:52 Kaynak: AA

Jandarma, Tuşba, Gürpınar, Van, Güncel
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