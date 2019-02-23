Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçakçılıkla Mücadele

Van'da Kaçakçılıkla Mücadele

1 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı çay ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Van'da Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı çay ve gıda malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçıvan Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 100 kilogram hurma, 320 kilogram pirinç, 51 kilogram çay ve 290 kutu konserve ele geçirildi.

Olayla ilgili İran uyruklu A.S. hakkında işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:56 Kaynak: AA

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