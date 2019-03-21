Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçakçılıkla Mücadele

Van'da Kaçakçılıkla Mücadele

1 saat önce

Van'da 19 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Van'da 19 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çaldıran ilçesi Yukarı Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında "dur" ihtarına uymayan minibüsü kısa süre sonra durdurdu.


Minibüsteki aramada, 13 bin 180 paket sigara bulundu.

Saray Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında şüphe üzerine durdurdukları kamyonette yaptıkları aramada 5 bin 420 paket sigara ele geçirdi.

Her iki olayda da sürücüler gözaltına alındı.

Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.


Otobüsteki bir yolcunun şüpheli hareketleri üzerine valizini arayan jandarma, bin 370 paket kaçak sigara buldu.

Şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:44 Kaynak: AA

Çaldıran, Jandarma, Van, Güncel
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