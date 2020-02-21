Van'da kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika

Operasyonda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 21 bin paket sigara ele geçirildi.

Saray ilçesinde de bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Bakışık Mahallesi Karataş sınır güzergahında operasyon gerçekleştirdi.

Aramada, Afganistan uyruklu bir şahsın üst aramasında, mont astarına ve beresinin içine gizlenmiş 3 kilogram plaka esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Van 'ın Gevaş ilçesinde 3 kilogram esrar, Özalp ilçesinde ise 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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