Van'da kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesi İran sınırında 4 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ile Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kaşim Mahallesi'ne İran sınırından kaçak sigara getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.
Mahalleye düzenlenen operasyonda, İran sınırından atlarla yurda sokulan 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Soruşturma sürüyor.