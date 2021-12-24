Üye Girişi
VAN'DA KADES UYGULAMASI 900 KADININ HAYATINA DOKUNDU - Son Dakika

VAN'DA KADES UYGULAMASI 900 KADININ HAYATINA DOKUNDU

24.12.2021 10:52

VAN'da polis ekipleri, kadına yönelik şiddet ihbarına hızlı müdahaleyi sağlayan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile kadınların hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

VAN'da polis ekipleri, kadına yönelik şiddet ihbarına hızlı müdahaleyi sağlayan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile kadınların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Uygulamanın başladığı günden bu yana Van'da 8 bin 255 kadın bu uygulamayı cep telefonlarına indirirken bugüne kadar 1863 kadın ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Ensar Alıklı, "Van'da yaklaşık 900 kadını KADES uygulaması sayesinde kurtardığımızı, koruduğumuzu ve koruma altına aldığımızı söyleyebilirim" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 2018 yılında KADES uygulaması hayata geçirildi. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden hızlı bir şekilde Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyor. Hayata geçirildiği günden bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 997 bin 642 kişi bu uygulamayı indirirken yaklaşık 268 bin kadın ihbarda bulundu.

'EKİPLERİMİZ, UZMAN VE EĞİTİM ALMIŞ KİŞİLER'

Van'da da polis ekipleri kadına yönelik şiddetin önlenmesi için başlatılan KADES uygulamasını tanıtmak ve ihbarda bulunan kadınlara ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. Konuyla ilgi bilgi veren Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Ensar Alıklı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadına yönelik şiddetin toplumun kanayan bir yarası olduğunu söyledi. Van İl Emniyet Müdürlüğü olarak kadına yönelik şiddet ve şiddetin her türlüsü ile mücadeleye devam ettiklerini anlatan Alıklı, "Bu amaçla kadına yönelik şiddeti nasıl engelleyebiliriz, azaltabiliriz, kadınları etkin nasıl koruyabiliriz diye çalışmalar yapmaktayız. Bu birimimizde görev yapan tüm ekiplerimiz uzman ve eğitim almış kişilerden oluşuyor. Şiddet mağduru kadınların bu bürolarda tüm işlemleri yapılıp, daha sonra da önleyici ve koruyucu tedbirleri alınıyor" dedi.

KADES'in bir ihbar hattı uygulaması olduğunu anlatan Alıklı, "İlk uygulamaya girdiğinde ilgi azdı ama şimdi kadınların çoğunun bu uygulamayı bildiğini düşünüyoruz. Her geçen gün hem kaydolan kadın sayısı hem de ihbar sayısı artmaktadır. Türkiye genelinde 24 Mart 2018 tarihinden günümüze kadar 2 milyon 997 bin 642 kişi bu uygulamayı indirirken, yaklaşık 268 bin kadın ihbarda bulunmuş. Van'da ise bin 863 kadın ihbarda bulundu. Bu ihbarların yüzde 50'sinden fazlasının asıllı olduğunu söyleyebiliriz. Yani yaklaşık 900 kadını başına bir şey gelmeden koruduk" dedi.

KADES uygulamasını yaygınlaştırmak için yaptıkları çalışmaların sonuç verdiğini belirten Alıklı, "Çok yakın zamanda aldığımız bir ihbardan bahsetmek istiyorum. 5 yıldır eşiyle ayrı yaşayan bir kadından ihbar aldık. Eşi yaklaşıyor ve 'seni öldüreceğim' diyor. Kadın uzaklaşmaya çalışırken KADES uygulamasından ihbarda bulunuyor. Ekiplerimiz en kısa sürede ihbarın yapıldığı bölgeye giderek kadına bir zarar gelmeden kendisini koruma altına aldık. Van'da yaklaşık 900 kadını KADES uygulaması sayesinde kurtardığımızı, koruduğumuzu ve koruma altına aldığımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

'ASILSIZ İHBARLAR BAŞKA BİR KADINI KORUMAMIZA ENGEL'

112 Acil Servis hattında olduğu gibi KADES uygulamasında da asılsız ihbarlar aldıklarını belirten Alıklı, "Bu da personelimizi yormakta ve belki de başka bir kadını koruyamamamıza neden olabilir. Vatandaşlara şunu söylemek istiyorum. KADES gerçek bir uygulama ve siz ihbar ettiğinizde polis kesinlikle gelir. Olağanüstü bir durum olmazsa 5 dakikayı geçmez. Lütfen denemek için veya çocuğunuzun eline vererek asılsız ihbarlarda bulunmayalım ve bu konuda daha hassas olalım. Hayat kurtaran bir uygulama ve sadece ihtiyaç anında kullanılırsa bizim de sizi daha etkin korumamızı sağlar" diye konuştu.

ŞÜPHELİ KOCANIN ÜZERİNDEN SİLAH ÇIKTI

KADES ile gelen son ihbarda ise ekipler zaman kaybetmeden olay yerine ulaştı. Şiddet mağduru kadının ihbarı ile bölgeye giden ekipler kadını korumaya alırken, eşinin üzerinden ise silah çıktı.

VAN'DA KADES UYGULAMASI 900 KADININ HAYATINA DOKUNDU
VAN'DA KADES UYGULAMASI 900 KADININ HAYATINA DOKUNDU
VAN'DA KADES UYGULAMASI 900 KADININ HAYATINA DOKUNDU
VAN'DA KADES UYGULAMASI 900 KADININ HAYATINA DOKUNDU
VAN'DA KADES UYGULAMASI 900 KADININ HAYATINA DOKUNDU
VAN'DA KADES UYGULAMASI 900 KADININ HAYATINA DOKUNDU

YORUMLAR
500

Polis, KADES, 112, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA KADES UYGULAMASI 900 KADININ HAYATINA DOKUNDU - Son Dakika


Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat! Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!         
11:28
Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak         
11:24
Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil         
11:20
Son Dakika: Merkez Bankası bugünkü dolar kurunu duyurdu! Son Dakika: Merkez Bankası bugünkü dolar kurunu duyurdu!         
11:12
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Uyarılara aldırış etmeyen müşteri az daha canından oluyordu! Telefon bataryasının bomba gibi patladığı anlar kamerada Uyarılara aldırış etmeyen müşteri az daha canından oluyordu! Telefon bataryasının bomba gibi patladığı anlar kamerada         
09:43
"Tırpan" operasyonu! 27 ilde eş zamanlı yapıldı, çok sayıda gözaltı kararı var "Tırpan" operasyonu! 27 ilde eş zamanlı yapıldı, çok sayıda gözaltı kararı var         
09:00
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29

Son Dakika Haberleri
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
11:19 Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil
11:19 Ev almayı düşünenlere kötü haber! Konut kredileri dolar ve faiz indiriminden etkilenmedi
11:11 Son Dakika: Merkez Bankası bugünkü dolar kurunu duyurdu!
11:07 Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Kar bekliyorduk ama yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 14 dereceyi aşacak
10:58 Eşini kaybetmişti! Özgü Namal'dan yeni karar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 11:32:41. #1.13#
SON DAKİKA: VAN'DA KADES UYGULAMASI 900 KADININ HAYATINA DOKUNDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement