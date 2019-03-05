Van'da Kadın Cinayetine Ağırlaştırılmış Müebbet

Van'da 2 yıl önce cesedi bulunan 18 yaşındaki Gülten Aşkan'ı 32 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan A.B. ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Van'da 2 yıl önce cesedi bulunan 18 yaşındaki Gülten Aşkan'ı 32 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan A.B. ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.



İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki Botan Parkı yakınlarında 1 Mart 2017'de ölü bulunan Aşkan'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan A.B.'nin yargılandığı davada karar duruşması görüldü.



Van 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanığın yanı sıra Aşkan'ın ailesi ile tarafların avukatları katıldı.



Van Barosu avukatları da müdahillik talebinde bulunarak duruşmayı izledi.



Müşteki avukatları, sanığın, Aşkan'ı 32 yerinden bıçaklayarak canavarca hisle öldürdüğünü belirterek, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.



Aşkan'ın ailesi de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme", "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Van'da 1 Mart 2017'de İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki Botan Parkı'na yaklaşık 300 metre mesafede Gülten Aşkan'ın cesedi bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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