Kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı - Son Dakika
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Kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı

18.07.2022 15:17

Van'da iğne yutma şikayetiyle hastaneye başvuran 24 yaşındaki kadının midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı.

Van'da iğne yutma şikayetiyle hastaneye başvuran 24 yaşındaki kadının midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, iğne yutmaya bağlı karnındaki ağrı nedeniyle yakınları tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Acil servisteki kontrollerin ardından röntgen filmi çekilen hastanın midesinde yabancı cisim olduğu belirlendi.

Genel cerrahi servisinde ameliyata alınan kadının midesinden, tırnak makası, çakı, meyve bıçağı, cımbız, çivi, iğne, vida ve anahtar gibi 158 cisim çıkarıldı.

Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatın ardından servise alınan hasta, tedavi süreci sonrası taburcu edildi.

Ameliyatı yapan genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Yusuf Tekeş, psikolojik sorunları olan hastanın iğne yutma şikayetiyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Yaptıkları kontrollerde hastanın midesinde topaklaşmış halde yabancı cisimler gördüklerini anlatan Tekeş, "Açıkçası ben de başta inanmadım. Endoskopiyle çıkarmayı düşündük fakat iğne büyük olduğu için ameliyata aldık. Ameliyatta bizi şok eden manzarayla karşılaştık. Çeşitli büyüklükte 158 yabancı cisim vardı. Hepsini çıkardık. Hastamızın durumu iyi." diye konuştu.

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MİDESİNDEN ÇİVİ, BIÇAK, TIRNAK MAKASI GİBİ 158 PARÇA METAL ÇIKARILDI MİDESİNDEN ÇİVİ, BIÇAK, TIRNAK MAKASI GİBİ 158 PARÇA METAL ÇIKARILDI Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden kadının midesinden 158 adet metal çıktı! Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden kadının midesinden 158 adet metal çıktı!
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı - Son Dakika
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