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Van'da "Kadın Kooperatifleri Destek Programı Planlama Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika

Van'da "Kadın Kooperatifleri Destek Programı Planlama Toplantısı" düzenlendi

08.09.2021 12:59
Van'da

Van'da Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde "Kadın Kooperatifleri Destek Programı Planlama Toplantısı" gerçekleştirildi.

Van'da Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde "Kadın Kooperatifleri Destek Programı Planlama Toplantısı" gerçekleştirildi.

İpekyolu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, toplumun yüzde 50'sini kadınların oluşturduğunu söyledi.

"Kadın, toplumun lokomotifi ve dinamiğidir"

Sosyal, ekonomik, ticari ve siyasal hayatta hep erkeklerin görüldüğünü belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Kadınların bu alanlardaki sayısı oldukça azdır. Biz biliyoruz ki kadın elinin demediği iş, kesinlikle eksik kalmış bir iştir. Kooperatifçilikte maalesef çok başarılı örnekler sergilemiş bir toplum değiliz. Belki de başarılı olmamamızın sebebi, kadın kısmını hep eksik tutmamızdan kaynaklandı. Bu çalışma sonunda kadınlarımız, hem bal üretimi hem sebze yetiştiriciliği hem de otlu peynir yapımı konularında kooperatifleşip güzel bir örnek sergiler, erkeklere de örnek olurlar. Kadın eli deyince hayatta nelerin değiştiğini bize gösterecekler. Hayatımızın her alanında daha çok kadını göreceğiz. Kadın, toplumun lokomotifi ve dinamiğidir. Van'da şu ana kadar 150 kursiyer bu kurslara katıldı. 50 kadının kursu devam ediyor. Farklı kurslar sayesinde istihdamı sağlanan 61 kursiyerden 19'unun geçici koruma altında olan yabancılardan olması beni ayrıca mutlu etti."

"BM'nin varlık nedeninin bu olması gerektiğine inanıyorum"

Dünyada barışın sağlanması gerektiğini aktaran Bilmez, "Dünyada barış sağlansaydı Afganlı dağlarda ölmezdi. Bizim bunu başarmamız lazım. Sığınmacılara, sınır boylarında gıda ve elbise vermek, dünyanın görevi sadece bu olmamalı. Afganistanlı ve Suriyelinin kendi ülkesinde, barış, güvenlik, huzur içinde yaşayabilecek bir düzenin kurulması için tüm dünyanın seferber olması gerekiyor. Allah'tan dileğim yeryüzünde hiçbir insanın, hiçbir milletin göç etmek zorunda kalmamasıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi herkesin hem kendi ülkesinde hem dünyada barışı tesis etmek için çaba sarf etmesi gerekiyor. BM'nin varlık nedeninin bu olması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

"Tarım ve Orman Bakanlığıyla çok yakın iş birliği içinde çalışıyoruz"

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Program Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman ise Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurulan kadın kooperatiflerinin desteklenmesini amaçladıklarını ifade eden Ahaduzzaman, "Bugün projenin bileşenlerini görüşmek ve tartışmak için toplandık. Proje kapsamında 2019'un sonundan bugün kadar ne tür ilerlemeler kaydettik, onları konuşacağız. Tüm Tarım ve Orman İl Müdürlükleriyle uzun zamandır iş birliğimiz var. Yerelde Tarım ve Orman İl Müdürlükleriyle merkez de ise Tarım ve Orman Bakanlığıyla çok yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu iş birliği sayesinde projenin başarılı olmasını sağlıyoruz." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş da tarım sektörünün ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Türkiye'nin sahip olduğu büyük tarım potansiyeliyle dünya tarımında önemli bir yer tuttuğunu anlatan Görentaş, şöyle konuştu:

"Van yaklaşık 3,5 milyon küçükbaş hayvan varlığıyla ülkemizde ilk sırada yer almaktadır. Van'da 6 uygulamalı Çiftçi Okulu'nda Çatak ilçesinde 25 kadın çiftçimize otlu peynir, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde ise 50 kişiye küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konularında eğitimler verdik. Gevaş'ta 25 kadın çiftçimize arıcılık, Özalp ilçesinde de 25 kadın çiftçimize büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konularında eğitimler verdik. Bu eğitimler neticesinde Gevaş'ta uygulamalı Çiftçi Okulu'na katılan 25 kadın için kooperatif kurmak için çalışmalara başladık."

Programa, Van'ın yanı sıra Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Manisa ve Şanlıurfa, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinden proje temsilcileri katıldı.

Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Tarım, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 'Kadın Kooperatifleri Destek Programı Planlama Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika


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