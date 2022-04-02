Van'da kadın sporculardan MHP'li Güngöralp'e ziyaret - Son Dakika

Van'da yeni kurulan kadın futbol takımının oyuncuları, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp'i ziyaret etti.

Kentte iki ay önce kurulan İki Nisan Şen Gençler Kadın Futbol Takımının antrenör ve oyuncuları MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Güngöralp ile görüştü.

Güngöralp'e takımlarının formasını hediye eden oyuncular, destek istedi.

Güngöralp de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kadınların hayatın her alanında başarılı olması için elimizden gelen her türlü desteği sunacağız" dedi.