Van'da kadın sporculardan MHP'li Güngöralp'e ziyaret - Son Dakika
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Van'da kadın sporculardan MHP'li Güngöralp'e ziyaret

02.04.2022 11:31
Van'da kadın sporculardan MHP'li Güngöralp'e ziyaret

Van'da yeni kurulan kadın futbol takımının oyuncuları, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp'i ziyaret etti.

Van'da yeni kurulan kadın futbol takımının oyuncuları, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp'i ziyaret etti.

Kentte iki ay önce kurulan İki Nisan Şen Gençler Kadın Futbol Takımının antrenör ve oyuncuları MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Güngöralp ile görüştü.

Güngöralp'e takımlarının formasını hediye eden oyuncular, destek istedi.

Güngöralp de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kadınların hayatın her alanında başarılı olması için elimizden gelen her türlü desteği sunacağız" dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Salih Güngöralp, Futbol, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'da kadın sporculardan MHP'li Güngöralp'e ziyaret - Son Dakika
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