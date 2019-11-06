Van'da kadına yönelik şiddet toplantısı

Van'da, Vali Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in katılımıyla kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Valilik Ali Paşa toplantı salonunda İl Müdür Vekili Abidin Göksoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve eylem planları, kadın kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla ilgili konular ele alındı.

Göksoy, toplantıda, kadın kooperatiflerinin kurulması ve güçlendirilmesi ile Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi İl Eylem Planları hakkındaki çalışmaları anlattı.

Bilmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün kadınlara yönelik çalışmalara destek vereceğini ifade etti.

Toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan eylem planlarıyla ilgili kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.