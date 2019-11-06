Son Dakika Haberleri: Van'da kadına yönelik şiddet toplantısı
Son Dakika Güncel Van'da kadına yönelik şiddet toplantısı

Van'da kadına yönelik şiddet toplantısı

7 saat önce

Van'da, Vali Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in katılımıyla kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Van'da kadına yönelik şiddet toplantısı, System.String[]

Van'da, Vali Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in katılımıyla kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Valilik Ali Paşa toplantı salonunda İl Müdür Vekili Abidin Göksoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve eylem planları, kadın kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla ilgili konular ele alındı.

Göksoy, toplantıda, kadın kooperatiflerinin kurulması ve güçlendirilmesi ile Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi İl Eylem Planları hakkındaki çalışmaları anlattı.

Bilmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün kadınlara yönelik çalışmalara destek vereceğini ifade etti.

Toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan eylem planlarıyla ilgili kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

Emin Bilmez, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Kalben, yıllar önce yaşadığı tacizi itiraf etti
Havalimanlarında bebekli, hamile ve hasta yolcuların da uçuş önceliği olacak Kayserispor'a yeni sponsor! Takımın ismi HES Kablo Kayserispor olacak Esed'in asker konuşlandırdığı Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:22:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da kadına yönelik şiddet toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]