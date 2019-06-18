Son Dakika Haberleri: Van'da 'Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evlilikle Mücadele' toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Van'da 'Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evlilikle Mücadele' toplantısı

1 saat önce

Van'da, kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evliliklerle mücadele il koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Van'da 'Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evlilikle Mücadele' toplantısı, System.String[]
Van'da, kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evliliklerle mücadele il koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Ali Paşa Salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Sinan Aslan başkanlık etti. Vali Yardımcısı Aslan, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, bir önceki koordinasyon toplantısında alınan kararlar ve yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz ise, kadının güçlenmesi için bakanlıklarının eylem planı ve stratejisini anlattı.

Toplantıda, ayrıca kadının güçlenmesine yönelik eylem planı, yerel düzeyde yapılabilecek faaliyetler, geliştirilecek stratejiler hakkında slaytlar eşliğinde sunum yapıldı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerileriyle son buldu.

Toplantıya İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, jandarma, emniyet, milli eğitim, sağlık ve ilgili kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:23 Kaynak: İHA
Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp genç, otobüsün bagaj kapağı çarpınca Munzur'a düşmüş Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi soruşturmasında 3 kişiye dava açıldı Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma çıktı: 13 ölü Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 19:08:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 'Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evlilikle Mücadele' toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]