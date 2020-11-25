Van'da kadına yönelik şiddet toplantısı - Son Dakika

Van'da kadına yönelik şiddet toplantısı

25.11.2020 12:53
Van'da kadına yönelik şiddet toplantısı, System.String[]

Van'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (AÇSHİM) organizesiyle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca başkanlığında gerçekleştirildi.

Van'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (AÇSHİM) organizesiyle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca başkanlığında gerçekleştirildi.

Kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili yapılan çalışmalar ele alındı.

Karaca ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet Caddesinde AÇSHİM, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan stantları gezdi.

Turuncu renginin hakim olduğu stantlarda, "Şiddete Dur De" sloganıyla vatandaşlara Alo 183 Hattı ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Vatandaşlara kadın konukevinde barınan kadınların el emeği ile yaptıkları turuncu renkli anahtarlıklar, fularlar ve maskeler hediye edildi.

Karaca, İpekyolu Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi de aldı.

Van'da kadına yönelik şiddet toplantısı
Van'da kadına yönelik şiddet toplantısı
Van'da kadına yönelik şiddet toplantısı
Van'da kadına yönelik şiddet toplantısı
Van'da kadına yönelik şiddet toplantısı

Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye, Kamu, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da kadına yönelik şiddet toplantısı - Son Dakika


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