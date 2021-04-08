Van'da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" kapsamında kadına karşı şiddetle mücadele konulu seminer düzenledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde düzenlenen Gönülden Gönül'e Dost Sohbetleri devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığının konferans salonunda pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen seminerde kadınlara, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konulu seminer verildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi personeli tarafından verilen seminerde katılımcılara, kadına yönelik şiddetin türleri ve bu şiddetten korunma biçimleri, psikososyal destek, tıbbi, hukuki ve maddi destek gibi konular slayt gösteri şeklinde anlatıldı.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan Kadın Destek Uygulaması (KADES) mobil uygulaması hakkında da bilgiler verilerek uygulamanın indirilmesi istendi.

Oldukça verimli geçen program, karşılıklı görüş alışverişi ve soru cevap bölümüyle sona erdi. - VAN