Van'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in de katılımıyla 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı gerçekleştirildi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda İl Müdür Vekili Abidin Göksoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planları, kadın kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile ilgili teknik konular ele alındı. Toplantıda İl Müdür Vekili Göksoy, kadın kooperatiflerinin kurulması ve güçlendirilmesi ile Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi İl Eylem Planları hakkındaki çalışmaları anlattı.



Toplantıda Vali Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün kadınlara yönelik çalışmalara destek vereceğini ifade etti. Bilgi ve tecrübelerini toplantıya katılan kurul üyeleriyle paylaşan Meral Bilmez, yapılması gerekenler hakkında tavsiyelerde bulundu.



Toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan eylem planlarıyla ilgili kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla son buldu. - VAN