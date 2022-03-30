Van'da kadınlar ADEM'ler sayesinde meslek sahibi oluyor - Son Dakika
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Van'da kadınlar ADEM'ler sayesinde meslek sahibi oluyor

30.03.2022 10:33
Van'da kadınlar ADEM'ler sayesinde meslek sahibi oluyor

Erciş'te kaymakamlığın desteklediği Aile Destek Merkezindeki kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Erciş'te kaymakamlığın desteklediği Aile Destek Merkezindeki kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğreticiler eşliğinde dikiş nakış ve kuaförlük eğitimi alan kursiyerler, öğrendikleri bilgiler sayesinde evlenecek arkadaşları için farklı modellerde gelinlikler de tasarlıyor.

Usta öğretici Sümeyra Taşlı, gazetecilere, kızların aldıkları eğitimle kendilerine gelinlik dikmeye başladığını, annelerin de artan kumaşlarla çocuklarına kıyafet diktiğini söyledi.

Kadınlara yönelik farklı etkinliklerinin olduğunu aktaran Taşlı, kurslara katılanların hem meslek öğrendiğini hem de boş zamanlarını değerlendirerek gelir elde ettiğini dile getirdi.

Usta öğretici Necla Gülüm ise merkezde kuaförlük eğitimi verdiklerini ifade ederek, "Kızlarımız burada istedikleri gelinlikleri dikebiliyorlar. Biz de onlara destek amacıyla kuaförlük mesleğinin inceliklerini öğretiyoruz. Bu kurslar sayesinde belge alan kızlar, iş yeri açarak kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar." dedi.

Kursiyerlerden Sevda Kaya, merkezde tüm ihtiyaçlarının kaymakamlık tarafından karşılandığını bildirerek, "Kumaşlarımız, tüllerimiz, dantellerimiz, iplerimiz ve makinalarımıza kadar her şey bize ulaşıyor. Burada hem eğitim alıyoruz hem de kendi gelinliğimizi dikme fırsatı buluyoruz. Bize bu imkanları sağlayanlara teşekkür ederim." diye konuştu.

Merkezde hem dikiş nakış hem de kuaförlük eğitimi aldıklarını belirten Arzu Keleş de belgelerini aldıktan sonra kendi ayakları üzerinde durabileceklerini aktardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da kadınlar ADEM'ler sayesinde meslek sahibi oluyor - Son Dakika


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