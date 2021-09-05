Kadınlar belediyenin açtığı merkezlerde spor yapıyor - Son Dakika

Van'da İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesince açılan "kadın spor merkezleri" yoğun ilgi görüyor.

Açıldığı günden bu yana aralıksız hizmet veren iki merkezden bugüne kadar 2 bin kadın faydalanarak spor yapma imkanına kavuştu.

Ücretsiz kafeteryası, çocuk oyun alanı bulunan spor salonlarında kadınlar, üç grup halinde kardiyo (Kalp atışlarını hızlandırmak amacı ile yapılan antrenman), step, aeorobik gibi egzersize dayalı sportif aktiviteler yapıyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatıyla inşasına başlanan ve kısa sürede tamamlanan kadın spor merkezleri haftanın 7 günü 09.00 ila 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

"Şu an 2 bin kadın, spor merkezlerimizden faydalanıyor"

Aslan, AA muhabirine, göreve geldiklerinde kadınlara, gençlere ve çocuklara daha güzel hizmet sunmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

İlçeye kadın spor merkezlerini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aslan, "Kadınlarımızı ziyaret ettik. Sosyalleşecekleri, spor yapabilecekleri alanlarının olmadığını fark ettik. İlçemize kadına yönelik iki spor merkezi kazandırdık. Yaşlı teyzelerimiz buraya geliyor. Kadın spor merkezlerimizde zumba, boks gibi birçok alanda ücretsiz hizmet veriliyor. Şu an 2 bin kadın spor merkezlerimizden faydalanıyor. Merkezlerimize yoğun bir ilgi var. 3 ve 4'üncü merkezimizi açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Merkezlerin haftanın 7 günü açık olduğunu, her grubun 3 gün boyunca spor merkezinin faaliyetlerinden faydalandığını aktaran Aslan, merkezlerin kafe, çocuk oyun ve spor alanı, ekipman, soyunma odası ve lavabolarıyla çok modern bir görünüme sahip olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler aldıklarını dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Spor yapan, hem ruhsal hem de fiziksel anlamda sağlıklı kadınlarımız, bireylerimiz olsun istiyoruz. Spor birçok hastalığı önlüyor. Kadınlar, çocuklarını oyun alanındaki görevli arkadaşlara teslim ederek alanında uzman hocaların gözetiminde sporlarını yapıyor. 60 yaş üstü teyzeleri burada görüyorum. 'Yürüyemiyordum, kardiyo yaptıktan sonra merdiven çıkabiliyorum. Çarşıya, pazara, bakkala, manava çok rahat gidebiliyorum' diyen teyzeler var. Kadınlarımızın sosyalleşmelerini, streslerini atabilmelerini, hayata daha güzel bakabilmelerini sağlamak adına bu mekanları hizmete sunduk. Çalışanlarımızın tamamı kadın. Alt ve üstyapının yanında insanlarımızın gönlüne dokunmamız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en üst düzeyde karşılamamız gerekiyor."

Kursiyerlerden Fatma Erdurmuş da ilk defa spor salonuna geldiğini aktardı.

Salonda çok güzel vakit geçirdiğini belirten Erdurmuş, "Kadın spor merkezi açıldığı ilk günden bu yana spor yapmaya geliyorum. Hocalarımız bizimle ilgileniyor. İlk zamanlarda çok zorlandım. Şimdi tüm hareketler bana çok basit geliyor. Rahatlıkla her şeyi yapabiliyorum. Daha öne ev işi yaptığımda çok yoruluyordum. Şu an daha dinamik ve kuvvetliyim. Burası çok temiz. Çocuklarımı oyun alanına bırakıp spor yapmaya çıkıyorum. Çocuklarımızla bire bir ilgileniyorlar. Biz de gönül rahatlığıyla spor yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok mutluyuz"

Ayşe Sarıgül ise merkeze haftanın belirli günleri spor yapmaya geldiğini anlattı.

Kadın spor merkezinde sosyalleştiklerini, yeni arkadaşlıklar edindiklerini kaydeden Sarıgül, şöyle konuştu:

"Antrenörlerimizden çok memnunuz. Herkes alanında uzman. Burada tüm imkanlarımız var. Çocuklar için oyun alanları yapılmış. Çocuklarımız burada oyun oynuyor, biz de sporumuzu rahatlıkla yapıyoruz. Daha önce sürekli evdeydik, çocuklarla uğraşıyorduk, ev işi ve yemek yapıyorduk. Her gün aynı işleri tekrarlıyorduk. Burada hem kafamız dağılıyor hem spor yapıyoruz hem de çay kahvemizi içip arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Çok mutluyuz. Emeği olan herkesten Allah razı olsun."

"Hem kilo verdim hem de savunma sanatını öğrendim"

İki çocuk annesi Emine Aydemir de salonda çalışarak kilo verdiğini ifade ederek, "İpekyolu Belediyesi bize çok güzel imkanlar sunmuş. Fazla imkanımız olmadığı için buralar bizim için çok avantajlı oldu. 10 yıldır evliyim, sürekli evdeydim. Burada hem kilo verdim hem de savunma sanatını öğrendim. Çok memnunum. Emeği olan herkese teşekkür ederim." dedi.