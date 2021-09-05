Üye Girişi
Kadınlar belediyenin açtığı merkezlerde spor yapıyor - Son Dakika

Kadınlar belediyenin açtığı merkezlerde spor yapıyor

05.09.2021 11:01

Van'da İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesince açılan "kadın spor merkezleri" yoğun ilgi görüyor.

Van'da İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesince açılan "kadın spor merkezleri" yoğun ilgi görüyor.

Açıldığı günden bu yana aralıksız hizmet veren iki merkezden bugüne kadar 2 bin kadın faydalanarak spor yapma imkanına kavuştu.

Ücretsiz kafeteryası, çocuk oyun alanı bulunan spor salonlarında kadınlar, üç grup halinde kardiyo (Kalp atışlarını hızlandırmak amacı ile yapılan antrenman), step, aeorobik gibi egzersize dayalı sportif aktiviteler yapıyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatıyla inşasına başlanan ve kısa sürede tamamlanan kadın spor merkezleri haftanın 7 günü 09.00 ila 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

"Şu an 2 bin kadın, spor merkezlerimizden faydalanıyor"

Aslan, AA muhabirine, göreve geldiklerinde kadınlara, gençlere ve çocuklara daha güzel hizmet sunmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

İlçeye kadın spor merkezlerini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aslan, "Kadınlarımızı ziyaret ettik. Sosyalleşecekleri, spor yapabilecekleri alanlarının olmadığını fark ettik. İlçemize kadına yönelik iki spor merkezi kazandırdık. Yaşlı teyzelerimiz buraya geliyor. Kadın spor merkezlerimizde zumba, boks gibi birçok alanda ücretsiz hizmet veriliyor. Şu an 2 bin kadın spor merkezlerimizden faydalanıyor. Merkezlerimize yoğun bir ilgi var. 3 ve 4'üncü merkezimizi açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Merkezlerin haftanın 7 günü açık olduğunu, her grubun 3 gün boyunca spor merkezinin faaliyetlerinden faydalandığını aktaran Aslan, merkezlerin kafe, çocuk oyun ve spor alanı, ekipman, soyunma odası ve lavabolarıyla çok modern bir görünüme sahip olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler aldıklarını dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Spor yapan, hem ruhsal hem de fiziksel anlamda sağlıklı kadınlarımız, bireylerimiz olsun istiyoruz. Spor birçok hastalığı önlüyor. Kadınlar, çocuklarını oyun alanındaki görevli arkadaşlara teslim ederek alanında uzman hocaların gözetiminde sporlarını yapıyor. 60 yaş üstü teyzeleri burada görüyorum. 'Yürüyemiyordum, kardiyo yaptıktan sonra merdiven çıkabiliyorum. Çarşıya, pazara, bakkala, manava çok rahat gidebiliyorum' diyen teyzeler var. Kadınlarımızın sosyalleşmelerini, streslerini atabilmelerini, hayata daha güzel bakabilmelerini sağlamak adına bu mekanları hizmete sunduk. Çalışanlarımızın tamamı kadın. Alt ve üstyapının yanında insanlarımızın gönlüne dokunmamız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en üst düzeyde karşılamamız gerekiyor."

Kursiyerlerden Fatma Erdurmuş da ilk defa spor salonuna geldiğini aktardı.

Salonda çok güzel vakit geçirdiğini belirten Erdurmuş, "Kadın spor merkezi açıldığı ilk günden bu yana spor yapmaya geliyorum. Hocalarımız bizimle ilgileniyor. İlk zamanlarda çok zorlandım. Şimdi tüm hareketler bana çok basit geliyor. Rahatlıkla her şeyi yapabiliyorum. Daha öne ev işi yaptığımda çok yoruluyordum. Şu an daha dinamik ve kuvvetliyim. Burası çok temiz. Çocuklarımı oyun alanına bırakıp spor yapmaya çıkıyorum. Çocuklarımızla bire bir ilgileniyorlar. Biz de gönül rahatlığıyla spor yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok mutluyuz"

Ayşe Sarıgül ise merkeze haftanın belirli günleri spor yapmaya geldiğini anlattı.

Kadın spor merkezinde sosyalleştiklerini, yeni arkadaşlıklar edindiklerini kaydeden Sarıgül, şöyle konuştu:

"Antrenörlerimizden çok memnunuz. Herkes alanında uzman. Burada tüm imkanlarımız var. Çocuklar için oyun alanları yapılmış. Çocuklarımız burada oyun oynuyor, biz de sporumuzu rahatlıkla yapıyoruz. Daha önce sürekli evdeydik, çocuklarla uğraşıyorduk, ev işi ve yemek yapıyorduk. Her gün aynı işleri tekrarlıyorduk. Burada hem kafamız dağılıyor hem spor yapıyoruz hem de çay kahvemizi içip arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Çok mutluyuz. Emeği olan herkesten Allah razı olsun."

"Hem kilo verdim hem de savunma sanatını öğrendim"

İki çocuk annesi Emine Aydemir de salonda çalışarak kilo verdiğini ifade ederek, "İpekyolu Belediyesi bize çok güzel imkanlar sunmuş. Fazla imkanımız olmadığı için buralar bizim için çok avantajlı oldu. 10 yıldır evliyim, sürekli evdeydim. Burada hem kilo verdim hem de savunma sanatını öğrendim. Çok memnunum. Emeği olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Kadınlar belediyenin açtığı merkezlerde spor yapıyor
Kadınlar belediyenin açtığı merkezlerde spor yapıyor
Kadınlar belediyenin açtığı merkezlerde spor yapıyor
Kadınlar belediyenin açtığı merkezlerde spor yapıyor
Kadınlar belediyenin açtığı merkezlerde spor yapıyor
Kadınlar belediyenin açtığı merkezlerde spor yapıyor
Kadınlar belediyenin açtığı merkezlerde spor yapıyor
Kadınlar belediyenin açtığı merkezlerde spor yapıyor
Kadınlar belediyenin açtığı merkezlerde spor yapıyor

İpekyolu, oyunlar, Kalp, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadınlar belediyenin açtığı merkezlerde spor yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Babasını dövüp kardeşini tüfekle öldüren şüphelinin ilk sözleri ortaya çıktı: İçki içerken tartıştık 12:16 Son dakika! Babasını dövüp kardeşini tüfekle öldüren şüphelinin ilk sözleri ortaya çıktı: İçki içerken tartıştık Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı 12:12 Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi 11:41 Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu
Son dakika: Süper Lig ekibi Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor 11:17 Son dakika: Süper Lig ekibi Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor Futbol dünyası bu ölümle sarsıldı! Juventus'un genç yıldızı yaşamını yitirdi 10:59 Futbol dünyası bu ölümle sarsıldı! Juventus'un genç yıldızı yaşamını yitirdi Yaşlı adam vapurdan düştü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı 10:25 Yaşlı adam vapurdan düştü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak 09:49 Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Kılıçdaroğlu'ndan, gençlere 6 vaat! 09:43 Kılıçdaroğlu'ndan, gençlere 6 vaat! "Size güzel haberler vereceğim" diye söze başladı

Son Dakika Haberleri
12:15 Son dakika! Babasını dövüp kardeşini tüfekle öldüren şüphelinin ilk sözleri ortaya çıktı: İçki içerken tartıştık
12:14 Taliban'ın hükümeti şekilleniyor! Ahundzade Ruhani lider, Baradar Başbakan oldu
12:12 Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı
12:10 İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Yeni bir kapanmanın gündeme geleceğini düşünmüyorum
11:43 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım
11:41 Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu
11:40 Düğün magandaları sınırı aştı! Çatıya çıkıp uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtılar
11:17 Son dakika: Süper Lig ekibi Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor
10:59 Futbol dünyası bu ölümle sarsıldı! Juventus'un genç yıldızı yaşamını yitirdi
10:57 The Economist dergisinin raporu korkuttu: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 milyondan fazla olabilir
Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu         
12:17
Taliban'ın hükümeti şekilleniyor! Ahundzade Ruhani lider, Baradar Başbakan oldu Taliban'ın hükümeti şekilleniyor! Ahundzade Ruhani lider, Baradar Başbakan oldu         
12:14
6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım         
11:44
Düğün magandaları sınırı aştı! Çatıya çıkıp uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtılar Düğün magandaları sınırı aştı! Çatıya çıkıp uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtılar         
11:40
Kuruyan gölün ortasında araçla gezilebiliyor! Profesör, Akşehir Gölü için uyardı Kuruyan gölün ortasında araçla gezilebiliyor! Profesör, Akşehir Gölü için uyardı "Bize veda eder durumda"         
11:16
The Economist dergisinin raporu korkuttu: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 milyondan fazla olabilir The Economist dergisinin raporu korkuttu: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 milyondan fazla olabilir         
10:58
Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı, kuaförünün iltifatıyla aşka geldi öpücükler havada uçuştu Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı, kuaförünün iltifatıyla aşka geldi öpücükler havada uçuştu         
10:08
Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler         
09:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! "Daha adil bir dünya mümkün" adlı kitap 6 Eylül'de yayımlanacak         
09:35
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor         
09:18
1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi 1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi         
22:26
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı         
16:47
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı         
16:17
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 12:21:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar belediyenin açtığı merkezlerde spor yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement